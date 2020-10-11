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11.10.2020 - 18:00 |

HDI Sigorta Afyon Belediyespor - TOFAŞ: 75-89

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasındaTOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-75 yendi.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor - TOFAŞ: 75-89
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ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasındaTOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-75 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin 

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 8, Christopher Toylar Wright, Utku Sarıoğlu 3, Javier Cruz Saldivar 25, Berke Aygündüz, Paul Tanner Leissner 13, Ekrem Sancaklı 6, Akif Egemen Güven 8, Conathan Paul Macura 12, Ali Tuncer, İsmail Karabilen, Leon Harun Apaydın 

TOFAŞ: Paul Martin Akoon Purcell 18, Berkan Durmaz 10, Berk İbrahim Uğurlu 9, Semaj Rakim Christon 15, DJ White 8, Alihan Demir 4, Byron Jerome Simmons 10, Redel Kilpatrick 7, Muhsin Yaşar 8 

1. Periyot: 18-26 

Devre: 35-50 

3. Periyot: 52-73

HDI Sigorta Afyon Belediyespor - TOFAŞ: 75-89

 

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