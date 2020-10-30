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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu
30.10.2020 - 13:49 | | TRABZON (İHA) -

Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör olarak Osman Özköylü ile anlaştı.

Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu
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Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu yeni teknik direktörlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Hekimoğlu, "Teknik sorumlu olarak Osman Özköylü ile prensipte anlaştık. İnşallah Hacettepe maçı sonrası hocamız görevine başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özköylü bir zamanlar Trabzonspor'da forma giymişti.

Hekimoğlu Trabzon FKın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu

 

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