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21.06.2020 - 23:48 |

Henry Onyekuru: "Hakeme rağmen..."

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru ve Lemina açıklamalarda bulundu.

Henry Onyekuru: "Hakeme rağmen..."
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Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.

"Hakeme rağmen bir yere kadar"
"Geçen hafta olanlar, bu hafta olanlar, biz rakibimize dokunamıyoruz. Anlamsız fauller, anlamsız kartlar Belçika'da Fransa'da oynadım, ilk defa Okan Kocuk'un pozisyonuna düdük çalındığını gördüm. Hakeme rağmen bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Bu çalan düdüklerin ardından siz de bir şey yapamıyorsunuz."

Mario Lemina ise: "Stoper oynamakla ilgili sıkıntım yok. Hocama da Galatasaray'da kaptanlık yapma şansı verdiği için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Henry Onyekuru: Hakeme rağmen...

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