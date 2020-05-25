Henry Onyekuru'dan imalı paylaşım! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.

Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.