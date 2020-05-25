25.05.2020 - 21:14 |
Henry Onyekuru'dan imalı paylaşım! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Fenerbahçe deplasmanında yaşadığı gol sevincinden bir fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.
Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.