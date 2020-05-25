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25.05.2020 - 21:14 |

Henry Onyekuru'dan imalı paylaşım! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Fenerbahçe deplasmanında yaşadığı gol sevincinden bir fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.

Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

Henry Onyekurudan imalı paylaşım Fenerbahçe...

Henry Onyekurudan imalı paylaşım Fenerbahçe...

 

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