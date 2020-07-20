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20.07.2020 - 16:37 | | ERCAN ATA, ANKARA / DHA

Hentbolde şikeye EHF'den ceza

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Disiplin Kurulu; Milli takım menajeri Erdal Ceyhan'a hakemlere para teklif ettiği gerekçesiyle müsabakalardan 2 yıl men ve 2000 EURO para cezası verdiğini açıkladı.

Hentbolde şikeye EHF'den ceza
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeli olan ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda Milli takım menajeri olarak da görev yapan Erdan Ceyhan'ın 26.01.2020 tarihinde oynanan DHK Banik Most ile Kastamonu Belediyesi karşılaşmasından önce maçın hakemlerine para teklif ettiği ve hakemlerin de konuyu EHF Disiplin Kurulu'na ilettikleri ortaya çıktı.

Hentbolde şikeye EHFden ceza

Bu gelişme üzerine DHK Banik Most (CZE) ile Kastamonu Belediyesi GSK (TUR) arasında oynanacak Avrupa kupası maçı öncesi yapılan teklifin duyulmasının ardından Çekya ekibinin yönetimi maçın hakemlerinin değişmesi için talepte bulundu ve bu gerçekleşti. Bu konuda dava açılırken, dava şöyle sonuçlandı:
Milli takım menejeri Erdal Ceyhan'ın karar tarihinden itibaren iki yıl boyunca uluslararası bir hentbol organizasyonunda herhangi bir görevi yerine getirmesi askıya alınmıştır. Avrupa Federasyonu Disiplin Kurulu ayrıca Ceyhan'a 2.000 € (iki bin Euro) para cezası ödeyecektir''

Avrupa Hentbol Federasyonu, (EHF) Disiplin Kurulu bu kararı 17.07.2020 tarihinde resmi sayfasından duyururken, alınan kararla ilgili Türkiye Federasyonu'na yaptırım uygulanmaz diye bildirimde bulundu. Bu konu ile ilgili Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün soruşturma başlattığı öğrenildi.

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