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HaberlerKonyaspor Haberleri "Her maça final havasıyla çıkmak zorundayız"
04.05.2018 - 12:05 | | AA

"Her maça final havasıyla çıkmak zorundayız"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'de kalan maçlarına final havasında çıkmak zorunda olduklarını belirtti.

"Her maça final havasıyla çıkmak zorundayız"
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Averajla düşme barajının hemen üstünde yer alan Atiker Konyaspor, yarın ligde iddiası kalmayan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konya ekibi, geçen hafta kaybettiği Bursaspor maçını bir an önce unutarak, Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un mücadelesine saygı duyduklarını ancak kendilerinin de kazanmaktan başka alternatiflerinin olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'deki puan sıralamasına bakıldığı zaman küçük de olsa bir avantajlarının olduğunun altını çizen Baydar, şunları kaydetti:

"Spor Toto Süper Lig'de kalmak için elimizde bulunan bu avantajı ligin sonuna kadar taşımak ve hedefimize ulaşarak, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Bu saatten sonra kim kimi yenmiş, kime kaybetmiş bunlarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Hesap kitap yapmıyoruz. O yüzden her maça final havasıyla çıkmak zorundayız. Rehavete kapılmadan, maç maç ilerleyerek ve kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz."

Baydar, Atiker Konyaspor olarak her maçı çevirebilecek ve rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak önemli futbolculara sahip olduklarını bildirdi.

"Rakibimizi küçümsemiyoruz"

Rakiplerini hiçbir zaman küçümsemediklerini vurgulayan Baydar, "Kardemir Karabükspor’un topladığı puanları incelediğimizde önemli takımlara karşı başa baş mücadele ettiğini, hatta galibiyetle ayrıldığını görüyoruz. O yüzden rakibimizi hiçbir zaman küçümsemiyoruz. Bu karşılaşmaya da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Ancak her şeye rağmen bu maçta tek hedefimiz galibiyet. Başka bir sonuç beklemiyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Karabük’ü geçip bir sonraki hafta Konya’da Göztepe ile final maçına çıkacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalan üç maçın en az ikisini kazanmaları gerektiğini aktaran Baydar, "Oyuncularımızın sahada ortaya koydukları performans ve taraftarımızın desteğiyle ligi en iyi yerde bitireceğiz." diye konuştu.

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