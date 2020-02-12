Her şey kupa için!

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Bu sezon ligin yanında kupada da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısına as kadrosuyla çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde güney ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada 8 as oyuncusunu kenara çeken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, takımının ilk karşılaşmada 2-0 yenilmesiyle işi ciddiye aldı. Kupada da yoluna devam etmek isteyen teknik ekip, bu akşam bütün aslarını sahaya sürme kararı aldı.

Özelikle zorunlu olmadıkça kalede Muslera’yı tercih etmeyen Terim, bu geceki zorlu karşılaşmada Uruguaylı eldiveni tercih edecek. Ligin güçlü ekipleri arasında yer alan rakibinden turu koparmak isteyen sarı-kırmızılılar, dünkü antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın teknik patronu, özellikle ilk maçtaki hataların üzerinden geçerek, Alanyaspor’a fırsat verilmemesini istedi. Bu takımın turu geçebilecek güce sahip olduğunu öğrencilerine hatırlatan Fatih Terim, son haftalardaki futbolun sahaya yansıması gerektiğini dile getirdi.

Üç fark gerekiyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray’a tur için bugün en az üç farklı bir galibiyet gerekiyor. Cim-Bom’un 2-0’lık galibiyeti karşılaşmanın uzamasına yol açacak, bunun dışındaki Aslan’ın gollü 2 farklı galibiyetleri ise Alanyaspor’a yarayacak. Antalya ekibinin her türlü galibiyet ve beraberliği de turuncu-yeşillileri yarı finale taşıyacak.