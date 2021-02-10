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10.02.2021 - 07:00 |

Her yerde 1 numara

24 yaşındaki eldiven, hem bordo-mavili takımın ilk 4 iddiasını yakalamasında öne çıkıyor hem de Avrupa Şampiyonası öncesi milli forma için favori konumda gözüküyor. Adım adım Türk futbolunda ‘1’ numaraya ilerleyen başarılı eldiven kulüp tarihine de adını altın harflerle yazdırıyor

Her yerde 1 numara
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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, Süper Lig’deki başarılı yürüyüşünü devam ettiriyor. Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile 15 maçta 11 galibiyet alırken sadece 1 kez yenildi. Bu süre zarfında da kalede Uğurcan Çakır’ın performansı büyük alkış topladı.
Takımdaki birçok ismin performansını yukarıya çeken teknik direktör Avcı, Uğurcan Çakır konusunda ise ekstra bir başarı sağladı. Özellikle son 5 maçlık galibiyet serisinde 24 yaşındaki eldiven önemli bir rol oynadı.

Başarılı file bekçisi, son 3 lig maçında sadece 1 gol yerken, kalesine gelen 13 şutun 12’sini kurtardı. Uğurcan ayrıca Abdullah Avcı dönemindeki 15 maçta da kalesinde sadece 9 gol gördü. Takımının yeniden ilk 4 sıraya girerek zirve yarışında tekrar iddialı olmasında genç kalecinin rolü büyük oldu.

Karadeniz ekibinin aynı zamanda kaptanlarından olan Uğurcan, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Şenol Güneş’ten sonra en iyi kaleci olarak anılıyor. Tüm bu gelişmelerin yanında yaz aylarında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası için de herkesi umutlandırıyor. Milli takımda olmasına kesin gözüyle bakılan Uğurcan’ın 1 numarayı alması da bekleniyor. Mert Günok’un formsuz olması, Altay Bayındır’ın da henüz A Milli seviyede resmi maç tecrübesinin olmaması gibi etkenler Trabzonspor’un kalecisini bir adım öne taşıyor.

Her yerde 1 numara

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