"Herkes haddini bilecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören algı politikasını yaratan insanların bedelini her şekilde ödeyeceklerini söyledi, “Türkiye bu algı operasyonunu kimin yaptığını gayet iyi biliyor. Bunun acısını 15 Temmuz’da çektik. Herkes haddini bilsin. Yenikapı ruhu futbolda da sağlanmalı” dedi.

Aspor’da Serkan Korkmaz’ın konuğu olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türk futbolu ve Milli Takım üzerinde oynanmak istenen oyunun farkında olduklarını söyledi, “Bu bir algı politikası, hoca üstünde, yönetim üstünde. Hoca yanlış takım kurmuştur eleştirebilirsin ama algı operasyonuyla karşılarında hem beni hem yönetimimizi bulurlar. Herkes haddini bilsin, herkes dikkatli olsun” dedi.

Türkiye’nin bu algı operasyonunu kimin yaptığını iyi bildiğini vurgulayan Başkan Demirören, “Bu toplumda en çok futbol ve siyaset konuşuluyor. 15 Temmuz’da çektik bunun acısını. 15 Temmuz’da büyük tehlike atlattık. Neyi tartışıyoruz. Bunlar tehlikeli oyunlar. Biz bunu yapanları biliyoruz. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye Yenikapı’yla birleşti. Şimdi nereden vuracaklar? Futbolla vuracaklar. Yenikapı’da toplumca sağlanan birlik-beraberlik futbolda da sağlanmalı” diye konuştu.

‘Hepsinin farkındayız’

Yıldırım Demirören “Biz yapılanların, konuşulanların farkındayız. Ben ve hocam, kimin niye konuştuğunun, kimin niye algı operasyonu yaptığının farkındayız. Eleştirmek en kolay şey ama bari bilerek eleştirmeyin” ifadelerini de kullandı.

Türk futbolu ile ilgili yeni müjdeler de veren Yıldırım Demirören özetle şunları söyledi:

“Yarın (bugün) saat 16:00’da kulüplerin başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Talepleri dinleyeceğiz. 6 tane çok önemli aktör, yayın ihalesine hazırlanıyor. Beklentim 600 milyon dolar civarında. Kanun değişikliği yapılırsa, bir sonraki ihaleyi Kulüpler Birliği yapacak.”

Birinci lig müjdesi

“TFF 1. Lig maçları bu hafta sonu TRT’den yayınlanmaya başlıyor. Takımlarımıza hayırlı olsun.”

“Her takım şampiyon olmak ister. Tabii ki şampiyon olacak ama mali açıdan da şampiyon olması gerek. Yayınlanmayan maçların yayın gelirlerini ödedik. Herkesin bunu bilmesi gerek. Biz bugün kasamızda 100 milyonu döndürür hale geldik. Her türlü eleştiriye açığım, bu eleştirilerden ders de çıkarırım. Ama ailemle, hocamın ailesiyle alakalı konuşmayacaksınız. Biz her şeyin farkındayız.”

“Passolig güvenlik açısından oluşmuş bir organizasyon. İlk başta istemediğimiz seyirciler stada gelemedi Son 3 sezonda seyirci ortalaması artıyor. 2015/16 sezonu itibariyle seyirci sayısı %35 arttı.”

“İstemediğimiz taraftarlar artık maçlara gelemiyor. Passolig’in eksik yanları var. Hukuk sistemimiz tam çalışmıyor bununla ilgili. Kötü tezahürat yapanlar diğer seyirci tarafından uyarılmıyor. Türkiye’nin şartları değişti, medeniyetlerimiz arttı. Futbol sonuçta bir şov oyunu. Yanlış yapan kişileri kendi içimizde ihbar ederek bunları bildirmemiz gerekir. Önce iğneyi kendimize batıralım.”

‘Cezamı kendi cebimden ödedim’

“Kulüp başkanları camialarını koruma adına konuşuyor. Ben de kulüp başkanıyken konuştum, hatalarımdan ders çıkardım. Kulübün hakkını koruyacaksın ama saygı çerçevesinde koruyacaksın. Bu tarz konuşmalar kulüpleri geriyor. Yöneticiler aldıkları cezaları kendileri ödüyor. Ben de kendi cebimden ödedim.”

"Arda konusu teknik bir karar"

Arda Turan’ın milli takım kadrosuna alınmaması konusuna değinen Başkan Demirören, “Olayları teknik ve idari olarak ayırmalıyız” dedi.

Demirören, “Biz federasyon olarak idari konulara bakarız. Bir futbolcunun oynayıp oynamaması başkanın işi değildir, teknik kadro karar verir. Arda kulübünde 6 ay oynamadığı zaman da, niye alındı diye sormadık. Hocamız basına çıkmadan 5 dakika önce bana listeyi gönderir yine gönderdi, bazı değişiklikler yaptım dedi, hayırlı olsun dedim” yorumunu yaptı.

‘Tekrar çağrılır’

Yıldırım Demirören, “Bu hocanın tercihi ve sorumluluğu da üzerine aldı. Fatih hoca kızdım diye bir oyuncuyu almamazlık yapmaz, teknik bir konudur. Dünyanın hiçbir yerinde bir oyuncu alınmadı diye bu kadar eleştiri olmaz. Yöneticiler de arayıp alınmadınız kusura bakmayın demez. Bu sefer hocanın almadığını başkan aradı diye başka bir konu tartışılır. Arkadan oynama olur, benim yapımda bu yok ben onu yapmam. İnşallah Kosova maçında kadroya çağrılır ama hocamız karar verecek” ifadelerini de kullandı.

‘Kapımız tüm futbolculara açık’

‘’Biz bir futbolcuya kapılarımızı kapatabilir miyiz? Herkes gelebilir. İlk gün Hırvatistan’da bunu söyledim. Fatih hoca gibi biri, kızdım diye oyuncu almamazlık etmez. Fatih hoca gibi bir insan bunu yapmaz.”

"Burak'a 467 bin lira prim verdik"

Milli Takımda prim kavgasının olmadığını belirten Yıldırım Demirören, “Hocamızla, kaptanımız prim konuşabilir. Buradaki yanlış seyircilerin önünde antrenmanda olması” dedi. Demirören, Burak Yılmaz’ın ‘1 lira prim almadım” sözlerine ise, “Oynadığı maçlarda 467 bin lira prim aldı. Dekontları da bende” yanıtını verdi.

Yıldırım Demirören, Milli Takımda prim kavgasının olmadığını söyledi, “Hocamızla takım kaptanımız prim konuşabilir. Burada en yanlış olan şey yerdi, seyircilerin önünde antrenman sahasında. Zaten bir hata yapıldıysa bunu kendi içimizde düzeltirdik” dedi.

Demirören, Burak Yılmaz’ın “1 lira prim almadım” açıklamalarına da yanıt verdi. Demirören, “Burak oynadığı maçlarda 467 bin lira prim aldı, son 2 maçın primini almadı. Çünkü oynamadı. Dekontları da bende. Bizde kayıtlı. Bunlar hep yanlış yerlere gidecek şeyler. Bu oyunlara sevgili kardeşlerim gelmesinler. Burası milli takım. Prim kavgası olmadı, elenmelerine rağmen ben primlerini ödedim” diye konuştu.

Kimsenin beklemediği halde geçen sene Türkiye’nin EURO 2016’ya katıldığını vurgulayan Demirören, “Herkes eleştiriyordu. Takıma 500 bin prim verildi. Çok ya da az tartışılır. 2008’de bütçenin % 6-7’si prim diye dağıtılırdı. Bu ülke Hiddink’lere 8 milyon euro verdi. Verilebilir, o günkü federasyon bunu takdir etmiş. Bu paralar Türkiye’de misli misli verildi. Diğer taraftan Ekim ayında primlerin rakamı belliyken bugün neden yine bunlar tartışılıyor?” yorumunu yaptı.

Primin başarının ödülü olduğunu vurgulayan Demirören, “Bu bir alışkanlık olmuş. Biz hayatımızda 3 kez Avrupa Şampiyonası’na gittik. Vermeyen ülkeler her zaman katılıyor. Her turnuvaya katılan milli takım yaratalım. Önce bir katılalım. Avrupa Şampiyonası’na gittik, herkes şampiyonluk bekliyor. İngiltere’den, İspanya’dan, Almanya’dan da bekliyorlar” ifadelerini de kullandı.

"Fatih Terim açıklama yapacak"

“Fatih Terim önümüzdeki hafta açıklama yapacak. Arda’ya kapının kapanması gibi bir konu kesinlikle yok. Muhakkak problemler çözülür. Çözümü bekleyemiyoruz. Fatih Terim’in sözleşmesinin yayılması bizim tarafımızdan manidar bulundu. 2013 senesinde bu mukavele gazetelerce sayfalarca basıldı. Bunun bu zamanda yayınlanması çok manidar. Biz o zamandan sonra birçok elemanımızla yollarımızı ayırdık. 50’ye yakın kişiyi işten çıkardık. Muhakkak bunlar giden birinden çıkmış olabilir.”

"Kupa finali Avrupa'ya" TFF Başkanı Demirören, Türkiye Kupası ile ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı. Demirören, “Türkiye Kupası’nı kazanana biz federasyon olarak ekstra 5 milyon lira veriyoruz. Seneye Ziraat Türkiye Kupası finalini Avrupa’da oynatma fikrimiz var. Henüz kesin değil ama düşüncemiz bu” dedi. UEFA’nın mali yapıyla ilgili konulardaki sıkılığını hatırlatan TFF Başkanı, “Kulüplerin borçsuz yönetilmesi hedefimiz öncelikli. Tehlike devam ediyor, bitmedi. Buna karşın bir çok Süper Lig ekibi toparlandı. En büyük tehlike 1. lig takımlarında. Bu ligde bazı takımların puanlarını sildik. Süper Ligde kurtulanlar oldu kılpayı. Bunlara UEFA ceza kes dese kesemeyiz. UEFA’ya gitme ihtimali olan takımlar takip ediliyor. Avrupa’da borçlar büyüyor ama gelirleri artıyor. Avrupa’ya oranla mal satışı, hasılatta çok geride kulüplerimiz. buna kulüplerimizin bakması gerekiyor” diye konuştu.

‘Bundan sonra katılıma prim’

Milli takımda çokça konuşulan prim sistemini de değerlendiren Demirören şunları söyledi: “Portekiz galibiyet alamadan gruptan çıktı. şampiyon oldu. Biz galibiyet aldık gruptan çıkamadık kimse Portekiz’e şanslı demedi. Avrupa şampiyonasıında yüzde 30 havuza atıp, kalanını başarıya göre verecektik. O günkü Türkiye milli takımı beklenmedik bir şekilde son anda anda turnuvaya katılınca arkadaşlara 500 bin TL verdik. Bu rakam tartışılır, fazlaydı değildi. O gün bize yaşattıkları mutluluk buna değerdi.

Şimdi prim sistemi değişti. Katılırlarsa prim alacaklar. FIFA’dan gelecek paranın belli bir yüzdesini vereceğiz. Bu ülke Hiddinklere 8 milyon euro verildi. Yanına Oğuzları yardımcıları koyun bu ülkede 15 milyon euro maaş verildi. Milli oyuncuya prim verilir mi onu tartışalım. Gerekirse prim vermeyelim ben buna da varım. Biz hayatımızda 3 kere şampiyonaya gittik. vermiyor dediğimiz ülkeler her sene şampiyonaya katılıyorlar. Fatih hocamızla da bunu konuşuyoruz. Biz önce her turnuvaya katılalım.”

DİKKAT... DİKKAT...

“Kim TFF’ye göz dikerek, siyasette yapamadığını futbol üzerinden yapmaya çalışıyor. Dikkat... Dikkat... Buna dikkat.”

Serkan Korkmaz’ın sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı.