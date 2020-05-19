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HaberlerFenerbahçe Haberleri Hernan Caputto: Isla iyi bir futbolcu, gelmek istiyor
19.05.2020 - 10:36 |

Hernan Caputto: Isla iyi bir futbolcu, gelmek istiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla için Şili'den mesaj geldi. Universidad de Chile'nin teknik direktörü Hernan Caputto, "Isla'nın kalitesini göz ardı edemem, çok iyi bir futbolcu ve gelmek istiyor" dedi.

Hernan Caputto: Isla iyi bir futbolcu, gelmek istiyor
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla için flaş bir açıklama geldi. Şili'ye dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Isla'ya Universidad de Chile'nin teknik direktörü Hernan Caputto'dan mesaj geldi.

Ülke basınına konuşan Caputto, "Mauricio Isla'nın kalitesini göz ardı etmeyeceğim. Isla çok iyi bir futbolcu ve Universidad de Chile'de oynamak istiyor. Şu anda bir şey diyemem. Bu daha sonra konuşulacak bir konu. Daha sonra karara bağlanacak bir konu, şu anda değil" ifadelerini kullandı.

Hernan Caputto, Isla'nın Universidad de Chile taraftarı olmasının da önemli olduğunu ekledi.

Hernan Caputto: Isla iyi bir futbolcu, gelmek istiyor

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