Hertha Berlin, Schalke'yi konuk ediyor! Canlı heyecan Misli.com'da...

Geriye düştüğü Wolfsburg deplasmanında geriden gelip kazanan Hertha Berlin, 2019’un sonunda yakaladığı formun üzerine 2020’nin ilk puanlarını eklerken düşme hattından uzaklaşmaya devam etti. Evindeki son 6 maçta sadece 4 puan alabilen ev sahibi, iç sahada ligdeki iki rakibinden fazla gol atabildi. Ev sahibinde bu maç öncesinde önemli bir eksik yok.

Bayern Münih deplasmanında tutunamayan Schalke 04, sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Son 6 dış saha maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen konuk ekip, sadece 1 dış saha maçında kalesini gole kapatabildi. Konuk ekipte savunmacı Sane, kaleci Schubert, orta sahadan Stambouli sakat.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Hertha Berlin’in ligdeki son 5 maçının ilk yarılarında gol sesi çıkmadı.

İki ekip arasındaki son 6 maçta Hertha Berlin sadece 1 maç kazanabildi.

Schalke 04’ün son 5 dış saha maçının 4’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun İlk yarı 1,5 üst. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %19’u maçta en az 2 gol atılacağını düşünüyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %17’si maçta en azından 3 gol atılacağı kanısında.

BERKAY TOKGÖZ’ÜN YORUMU

Bundesliga’da haftanın açılışı oldukça çetin bir mücadele ile açılıyor. Bayern Münih deplasmanında ağır bir yara alan Schalke 04 yine deplasmanda Wolfsburg’u geçen Hertha’yı konuk edecek. Hertha Berlin bir kazanmak için bir adım önde olsa da öncelikli tercihim TG 2-3 olacaktır.