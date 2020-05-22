22.05.2020 - 23:21 |
Hertha Berlin - Union Berlin: 4-0
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Hertha Berlin evinde Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Hertha Berlin evinde Union Berlin karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Mücadelede golleri 51. dakikada Vedad Ibisevic, 52. dakikada Dodi Lukebakio, 61. dakikada Matheus Cunha ve 77. dakikada Dedryck Boyata kaydetti.
Hertha Berlin puanını 34 yaptı. Union Berlin ise 30 puanda kaldı.
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