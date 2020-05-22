Hertha Berlin - Union Berlin maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Hoffenheim deplasmanında 3-0 kazanarak salgın dönüşünü muhteşem bir skorla yapan Hertha'da, kurt golcü Vedad Ibisevic de adını tabelaya yazdıran isimlerden biriydi. 35 yaşındaki golcünün bir kez daha Krzyzstof Piatek yerine ilk 11'de olması bekleniyor... Yönetimin ceza verdiği Salomon Kalou ve sakat Kerim Rekik dışında takımda başka önemli bir eksik bulunmuyor.

Union Berlin ise koronavirüs arası sonrası oynadığı ilk maçta lider Bayern'e diş geçirememişti ve TD Urs Fischer de kayınpederinin vefatı dolayısıyla kampı terk ettiği için takımının başında yer alamamıştı. Cezası biten Marvin Friedrich ilk 11'e dönüyor fakat, bu sefer de Bayern yenilgisinde sarı kart gören Keven Schlotterbeck cezalı duruma düştü. İdeal stoper üçlüsünden bir parça - üçüncüsü Neven Subotic, Hertha karşısında da sahada olamayacak. Milli oyuncumuz Yunus Mallı hafta arası takımla birlikte antrenmanlara başladı ancak derbi kadrosunda olması beklenmiyor.

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hertha'nın ligdeki son 6 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Union Berlin'in deplasmandaki son 6 lig maçının 5'i de "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hertha galibiyeti" oldu! %29'luk kesim ev sahibi Hertha'nın hata yapmayacağını düşünüyor. %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM ALMANYA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN ÖNERİSİ İSE…

Bundesliga derbilerle devam ediyor. Olimpiyat stadında Hertha ile Union karşı karşıya geliyor. Hertha virüs arasından çok iyi döndü, yeni teknik direktörünün çözümleriyle Hoffenheim deplasmanında çok net bir galibiyet aldı. Bruno Labbadia takımın tecrübeli oyuncularından faydalandı geçen hafta ve başta Vedad Ibisevic çok iyi bir oyun ortaya çıktı. Union ise Bayern'e çok iyi direndi, duran toplardan yediği gollerle yenildi ama hücumda da hiç varlık gösteremedi. Schlotterbeck'in eksikliği de önemli bir faktör. Hertha bir adım önde.