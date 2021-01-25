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25.01.2021 - 19:50 | | AA

Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Pal Dardai oldu.

Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Pal Dardai oldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Dardai ile yeniden takımın başına geçmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Macar teknik direktörün 2015-2019 yıllarında bu görevi üstlendiğine işaret edilen açıklamada, Dardai ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Hertha Berlin'in üst yöneticisi Carsten Schmidt, Dardai'nin kulübü iyi tanıdığına işaret ederek, tecrübeli teknik direktörün, Hertha Berlin'in içinde bulunduğu zorlu durumda takıma liderlik edebileceğini daha önce kanıtladığını aktardı. 

Hertha Berlin'de son dönemde alınan başarısız sonuçlardan dolayı dün teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verilmişti. 

Bundesliga'nın 18. haftasında 23 Ocak'ta Werder Bremen'e sahasında 4-1 yenilen ve son 6 maçta sadece 4 puan toplayan Hertha Berlin, 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

Hertha Berlinde Pal Dardai dönemi

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