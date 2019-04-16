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16.04.2019 - 14:55 | | BERLİN (AA)

Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi bitiyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanHertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai'nin, sezon sonunda görevi bitecek.

Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi bitiyor
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Alman kulüpten yapılan açıklamada, Pal Dardai'nin sezon sonunda takımdaki görevinden ayrılmasına ilişkin kararın, karşılıklı anlaşarak verildiği belirtildi.

Takımın genel durumunun analiz edilmesinin ardından sezon sonunda teknik direktör değişikliğinin doğru olacağı kararına varıldığı ifade edilen açıklamada, 43 yaşındaki Macar teknik adam Dardai'nin kalan 5 maçta da takımın başında bulunacağı, 2020-2021 sezonun başında Hertha Berlin'in altyapısında görev alacağı kaydedildi.

Dardai, 2015'ten beri Hertha Berlin'de teknik direktörlük yapıyor.

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