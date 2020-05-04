Hertha Berlin'de Salomon Kalou'ya uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ±!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarÄ±na uymayan Salomon Kalou'ya antrenmanlardan ve maÃ§lardan uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verdi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri yok sayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

TakÄ±mÄ±n dÃ¶rtlÃ¼ gruplar halinde sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak antrenman yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, "Salomon Kalou, negatif test sonucunun da etkisiyle, yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n aksine soyunma odasÄ±nda takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla el sÄ±kÄ±ÅŸarak selamlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â

FildiÅŸi Sahilli futbolcunun salgÄ±nÄ±n ciddiyetinden habersiz bir tavÄ±r sergilediÄŸi ve kurallarÄ± Ã§iÄŸnediÄŸi aktarÄ±larak, "KulÃ¼p bu nedenle sÃ¶z konusu futbolcuyu antrenmanlardan ve maÃ§lardan uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

Kalou'nun videodaki maaÅŸ indirimine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine de yanÄ±t verilerek, oran hesaplamasÄ±nda yapÄ±lan hatanÄ±n dÃ¼zeltildiÄŸi ve indirim kararÄ±nÄ±n oyuncular dahil kulÃ¼pteki herkes tarafÄ±ndan desteklendiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Kalou ise Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu kaydederek, "Test sonucum negatif geldiÄŸi iÃ§in heyecanlandÄ±m ve dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden hareket ettim. Videoda gÃ¶rÃ¼nen ve yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmeyen herkesten onlarÄ± bu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in Ã¶zÃ¼r diliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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