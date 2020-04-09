Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Hertha Berlin'in yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Bruno Labbadia oldu.

BaÅŸkent kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 54 yaÅŸÄ±ndaki Labbadia'nÄ±n pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren idmanlara Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ve takÄ±mÄ± kalan 9 lig maÃ§Ä±na hazÄ±rlayacaÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Labbadia'ya antrenÃ¶rler ErdinÃ§ SÃ¶zer ve Olaf Janssen'in eÅŸlik edeceÄŸi kaydedildi.Â

Hertha Berlin'in yÃ¶neticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktÃ¶r olarak Bundesliga'yÄ± iyi bilen Labbadia'nÄ±n daha Ã¶nce gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼plerde takÄ±ma istikrar getirebileceÄŸini ve oyuncularÄ± geliÅŸtirebileceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.Â

Labbadia, Bundesliga'da daha Ã¶nce Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takÄ±mlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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