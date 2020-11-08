Süper Lig haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte futbol severlerin sık sık araştırdığı soruların cevapları...

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı bugün 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR

Lung- Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga

SAKAT: Manzala, Nurettin

CEZALI: Yok

ATAKAŞ HATAYSPOR

Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf

SAKAT: Yok

CEZALI: Ribeiro

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım, Kayserispor'un tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde son idmanını gerçekleştirdi.



Antrenmanda futbolcular, çabukluk, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.