Hes Kablo Kayserispor-BtcTürk Yeni Malatyaspor: 2-1

Corona virüs sebebiyle tüm maçların seyircisiz oynandığı Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Pazar seansının ilk maçında Kayserispor evinde Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip 22'de Mesanovic ve 42'de Pedro Henrique'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk takım 70'te Kjantansson ile ümitlendi: 2-1. Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonlardan faydalanamadı ve maç Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım puanını 22'ye yükseltirken, Malatya temsilcisi ise 25 puanda kaldı.

11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen BtcTürk Yeni Malatyaspor, bu süreçte 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

İKİ TAKIMIN 11'İ

KAYSERİSPOR: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo

MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emre Taşdemir soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran Kvrzic'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Mesanovic, Arturo Mina tarafından düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltı kararından vazgeçildi. VAR'ın incelemesi neticesinde pozisyonun başında Mesanovic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

22. dakikada Mensah sağ kanattan rakiplerini çalımlarla geçerek pasını Mesanovic'e verdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Mesanovic, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

42. dakikada Acquah’ın hatalı pasında Mensah topu aldı ve solunda bulunan Pedro Henrique’ye pasını verdi. Pedro ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’nin solundan yerden ağlara gitti. 2-0

45+2. dakikada Mensah’ın uzun pası ile sağdan ceza sahası içine giren Mesanovic, Mina’nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada topun başına geçen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

50. dakikada Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Hafez'in ceza sahasından sert vuruşunda Lung, yine gol izin vermedi.

52. dakikada Fofana'nın pasında sol kanatta topla buluşan Hafez, meşin yuvarlağı Kjartansson'a aktardı. Bu futbolcunun ceza alanından şutunda açıyı iyi kapatan kaleci Lung, topu kontrol etmeyi başardı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Hafez'in etkili ortasında ön direkte iyi yükselen Kjartansson'ın aşırtma kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

76. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın kale alanından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada Mensah'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunda kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Hafez'in pasında altı pas içerisindeki Kjartansson'un kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Lautaro Martinez'i izliyoruz...