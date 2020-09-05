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05.09.2020 - 21:39 |

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-0
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Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı oynanan maçı, Kayseri ekibi 88. dakikada Okan Acar'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-0

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