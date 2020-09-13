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13.09.2020 - 16:27 |

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Kayserispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada tek golü 2. dakikada Z. Kvrzic attı.

Kayserispor bu sonuçla lige 3 puanla başladı.

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

İLK 11'LER

Kayserispor:  Lung, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Lopes, Kvrzic, Ömer Uzun, Sapunaru, Yasir, Uzodimma, Campanharo, Situm

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou

 

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan taşıdığı ve ortaladığı topa ceza alanında gelişine vuran Kvrzic, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 

11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın ceza sahası içinde yerden pasında müsait durumdaki Gohou, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 

16. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Lung kalesinden çıkarak topu kontrol etti. 

31. dakikada sağ kanattan başlayan Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarptı. Varga'nın sert vuruşunda, top auta gitti. 

38. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı. 

Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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