Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi
08.01.2021 - 16:54 | | İSTANBUL (AA) -

Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi ve Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Enzo Roco'nun da kural dışı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hes Kablo Kayserispor PFDKye sevk edildi

 

 

 

Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Uğur Demirok Kasımpaşa yolunda
    Uğur Demirok Kasımpaşa yolunda
  2. Taylan transfer ateşini yaktı! İrfan...
    Taylan transfer ateşini yaktı! İrfan...
  3. Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı
    Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı
  4. Yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek
    Yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek
  5. Kayserispor PFDK'ye sevk edildi
    Kayserispor PFDK'ye sevk edildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dakar Rallisi'nin altıncı etabında zafer Sainz'ın

Dakar Rallisi'nin altıncı etabında zafer Sainz'ın

Stjepan Tomas kötü haberi verdi: Remy 3-4 hafta yok

Stjepan Tomas kötü haberi verdi: Remy 3-4 hafta yok

Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Ademi takımla çalıştı

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Ademi takımla çalıştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet