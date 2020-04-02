02.04.2020 - 13:15 |
Heung Min Son'un askerliği corona virüsü denk geldi
Tottenham’ın futbolcusu Heung Min Son’un askerlik süresi corona virüs salgınına denk geldi. Yıldız oyuncu 4 haftalık askerlik için Güney Kore’ye gitti.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Tottenham’ın dünyaca ünlü yıldızı Heung Min Son, corona virüs salgınının adeta zirve yaptığı günlerde askerlik yapmaya başladı. Uzun süredir askerlik konusuyla gündeme gelen yıldız oyuncu, en sonunda 4 haftalık askeri görevi için teslim oldu.
İngiltere’den özel izinle Güney Kore’ye geçen Heung Min Son’a corona virüs test ve kontrolleri yapıldı. Güney Kore ile Asya Oyunlarını kazandığı için Heung Min Son’un askeri görevi 4 hafta olarak belirlenmişti. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan Son, mayıs ayına kadar Güney Kore’de olacak. Şu anda Premier Lig askıda olduğu için de herhangi bir kayıp yaşanmayacak. Ancak Son, İngiltere’ye döndüğünde 2 hafta karantinada tutulacak.