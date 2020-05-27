27.05.2020 - 18:26 | | AA
Hidayet TürkoÄŸlu'ndan George Floyd paylaÅŸÄ±mÄ±!
TBF BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â
TÃ¼rkoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan Floyd'un fotoÄŸrafÄ± ile "LÃ¼tfen, nefes alamÄ±yorum." sÃ¶zlerini paylaÅŸarak, "IrkÃ§Ä±lÄ±k insanlÄ±k iÃ§in bir zehirdir." ifadesini kullandÄ±.
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