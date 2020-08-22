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22.08.2020 - 21:19 |

Hiddink, Curaçao’nun başına geçti! Nereden nereye...

4 farklı kıtada 15 farklı takım çalıştıran Guus Hiddink son olarak soluğu Karayipler Denizi’nin ortasında aldı, Amerika’yı da keşfetti.

Hiddink, Curaçao’nun başına geçti! Nereden nereye...
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Hollandalı ünlü teknik adam Guus Hiddink, futbol adamlığıyla dünyayı gezmeye devam ediyor. Bir çok farklı kıta ve farklı ülkede takım çalıştıran deneyimli isim, son olarak kendisini Karayip Denizi’nin ortasında buldu.  

Fenerbahçe ve Türkiye deneyimi 

Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik direktör, son olarak Curaçao Milli Takımı’nın başına getirildi. Curaçao’nun milli takımıyla 2022 sonbaharındaki Dünya Kupası’na kadar geçerli sözleşme imzaladı.  

Karayipler'de adeta cennete düştü 

Doğal güzellikleri ve rengarenk evleriyle Karayipler’in küçük cenneti olarak adlandırılan ada ülkesi, 150 bin kişilik nüfusa sahip ve konuşulan dillerden bir tanesi de Felemenkçe… Curaçao Milli Takımı ise Orta ve Kuzey Amerika ülkelerinin yer aldığı CONCACAF Federasyonu’na bağlı turnuvalarda mücadele ediyor. Son olarak Gold Cup’ta çeyrek finale kadar çıktılar, ABD’ye 1-0 yenilerek elendiler.  

Dünyanın en gezgin hocalarından   

Guus Hiddink dünya futbol tarihinin en gezgin hocalarından birisi olarak göze çarpıyor. Real Madrid ve Chelsea gibi kulüplerin de içinde yer aldığı kulüplerle, 4 farklı kıtada 15 farklı takım çalıştıran deneyimli isim, son yaptığı anlaşmayla Amerika kıtasına da ayak basmış oldu.  

HİDDİNK’İN BUGÜNE KADAR ÇALIŞTIĞI ÜLKELER 

--- Hollanda  

--- Türkiye  

--- İspanya 

--- Güney Kore 

--- Avustralya 

--- Rusya 

--- İngiltere 

--- Çin 

--- Curaçao  

 

 Hiddink, Curaçao’nun başına geçti Nereden nereye...

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