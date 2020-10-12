Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu

Juventus'la sözleşmesini fesheden Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile sözleşme imzalamıştı.

Kulüp, bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Gonzalo'nun kardeşi olan Federico Higuain'i de renklerine bağladı. Böylece iki kardeş, uzun yıllar sonra yeniden futbolda bir araya geldi. Federico, “Miami’de olduğum için çok mutluyum. Kardeşimle birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.