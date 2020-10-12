Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu
12.10.2020 - 09:46 |

Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu

İngilizlerin efsane oyuncusu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Gonzalo Higuain'den sonra bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Federico Higuain'i de kadrosuna kattı.

ABONE OL

Juventus'la sözleşmesini fesheden Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile sözleşme imzalamıştı.

Kulüp, bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Gonzalo'nun kardeşi olan Federico Higuain'i de renklerine bağladı. Böylece iki kardeş, uzun yıllar sonra yeniden futbolda bir araya geldi. Federico, “Miami’de olduğum için çok mutluyum. Kardeşimle birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rusya Türkiye maçında Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e olay tepki!

Higuain kardeşler Inter Miamide buluştu

 

 

 

Kongo Milli Takımı'ndan bir oyuncu kampta havuza girdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da!
    "Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da!
  2. Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi
    Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi
  3. Kupanın 1. turu yarın  oynanacak 3 maçla başlayacak
    Kupanın 1. turu yarın  oynanacak 3 maçla başlayacak
  4. Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak
    Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak
  5. Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak
    Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Al-Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro!

Son dakika | Al-Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro!

İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu

Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu

Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı: Bu saatten sonra bizimle olmasın!

Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı: Bu saatten sonra bizimle olmasın!

Sıradaki Haber