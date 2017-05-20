Hikmet Karaman: '27 yıl sonra küme düşmek çok zor'

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, 2-0 kazandıkları Gaziantespor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin 27 yıl sonra küme düştüğüne işaret ederken şunları söyledi:

"Oyunun ilk 45 dakikasında bariz üstün olan taraf olduk. Recep'in sakatlanmasının ardından oyunda dengelerin değişti. Bu sürede her an gol yiyebileceğimiz pozisyonlar oldu. Ancak ikinci golü attık ve 3 puanı aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Gaziantepspor'da bu maçla küme düştü. 27 yıl sonra küme düşmek çok zor. Biz de aynı pota içindeyiz. Onlara da gelecek yıl için başarılar diliyoruz."