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30.12.2017 - 14:17 |

Hikmet Karaman Alanyaspor'da iddiası!

Aytemiz Alanyaspor, teknik adam arayışlarına nokta koydu. Güney ekibi Hikmet Karaman'la anlaştı.

Hikmet Karaman Alanyaspor'da iddiası!
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanırken; teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.

Alanyasporlu yetkililerin tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'la büyük ölçüde anlaştığı, imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Ceyhun Gülselam'la dirsek teması!

Transfere de start veren Akdeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı kıskacına aldı. Antalya temsilcisinin Ceyhun'la dirsek temasında olduğu bu transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev alırken; 1 asist kaydetti.

Geçen sezon Hannover 96'dan Karabükspor'a transfer olan Ceyhun Gülselam, Trabzonspor ve Galatasaray'da da forma giymişti. (Ajansspor)

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