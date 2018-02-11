Hikmet Karaman: "Bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 2-1 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oyunlarına rağmen mağlup olduklarını kaydetti.



Rakip takımın kalesine 30'un üzerinde şut çektiklerini, ceza sahasına ise 60'ın üzerinde orta yaptıklarını ifade eden Karaman, gol vuruşlarında becerikli olamamaları ve rakip takımın kalecisinin iyi oyunu nedeniyle galip gelemediklerini belirtti.



Maça iyi başladıklarını anlatan Karaman, "Sahada hem taraftarın desteği hem de takımın coşkulu oyunu vardı. Geri düşmeden önce de net 2-3 pozisyon bulduk. Mağlup duruma düştük ancak 1-1'i yakaladık. Çok iyi bir atakta kaybettiğimiz topla golü yiyerek 2-1 geri düştük. İlk devrenin son dakikasındaki penaltıyla skoru 2-2 yapıp içeri girseydik belki daha farklı şeyler olurdu." diye konuştu.



Penaltıyı kaçırdıktan sonra devre arasına moral bozukluğuyla girdiklerini anlatan Karaman, buna rağmen takımın, tempolu ve coşkulu oyununu ikinci yarıda sürdürdüğünü ifade etti.



Karaman, "Burada camia olarak bu durumlarda nasıl ayakta kalacağımız önemli. Bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik. Bunu net olarak söyleyebilirim. Böyle 10 müsabaka oynayıp ya bir ya da iki maç kaybedersiniz. Diğer maçların hepsini kazanırsınız. Yeter ki bu oyunu diğer maçlara da yayalım." ifadelerini kullandı.



Özdilek: "Oyun anlamında beklentilerimizin altında kaldık ama kazanmayı bildik"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise oyun olarak beklentilerin altında kalmalarına rağmen galip geldiklerini dile getirdi.



Aytemiz Alanyaspor deplasmanının zor olduğunu ve turuncu-yeşilli takımın Hikmet Karaman yönetiminde sahasında daha ofansif oynayan bir takıma büründüğünü aktaran Özdilek, şunları kaydetti: "Çok enteresan maç oldu. Çok kötü başladık ama akabinde golü bulduk. Bu bizi rahatlatacak derken çok çabuk gol yedik. 1-1'den sonra oyun dengelendi. Hızlı hücumlardan goller, pozisyonlar bulabileceğimizi maç öncesi konuşmuştuk ve bununla da saha içinde karşılaştık. 2-1'i yakaladık. Tam devreyi bu skorla kapatırken penaltı oldu. Serkan müthiş bir kurtarış yaptı." Maçın 35 dakikasını 10 kişi ile oynamanın kolay olmadığını vurgulayan Özdilek, puan almanın kendileri için değerli olduğunu ifade etti.



Özdilek, önlerindeki Beşiktaş maçına odaklanacaklarını anlatarak, "Bugün belki oyun anlamında beklentilerimizin altında kaldık ama kazanmayı bildik. Bu maç, önümüzü net görme anlamında kıymetliydi. Her iki takım oyuncularını da futbol adına gösterdikleri doğru mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz sadece bir müsabaka kazandık, önümüzde 4 gün sonra bir Beşiktaş maçı var. Ona yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.