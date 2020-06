Hikmet Karaman: 'Bu takım küme düşer diye...'

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde taraftar, şehir, medya ve spor kamuoyu tarafından eleştirilecek bir konumda bulunduklarını belirtti.Trabzonspor ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Karaman, "Bu takım Rize şehrinin takımı. Taraftarın ve şehrin desteğine şu an herkesten daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Beni sevmeyebilirsiniz, başkanı da sevmeyebilirsiniz ama Çaykur Rizespor önemli bir takım. Önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor son dönemde formda. Doksan dakika takımın yanında olan bir taraftar görmek istiyoruz. Maç sonunda skor her ne olursa olsun ben şahsım olarak her türlü saygılı eleştiriye hazırım." diye konuştu.Karaman, Trabzonspor karşısında 3 puan almaları durumunda sonraki haftalarda da çıkışlarına devam edeceklerine inandığını dile getirerek, "Kendi evimizde oynadığımız final maçlarında istediğimiz sonuçları alamadık. Bunların iki tanesini on kişi ile oynamak zorunda kaldık. Diğerlerinde de başarılı sonuçlar alamadık. Bu maçta iç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.