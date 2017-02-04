Hikmet Karaman: Derbinin favorisi Beşiktaş

Deneyimli teknik adamın yaptığı açıklamalardan en çok dikkat çekenler şu şekilde :

Transferler hakkında ne dedi?

Geleceğin takımını kurduk. Bazı futbolcularımızla sözleşme uzatmayı düşünüyoruz. Bu anlamda görüşmeler olacak. Yönetimle görüştükten sonra gerekli adımlar atılacak.

"Ligin ilk yarısında 5 puan daha alabilirdik"

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor... Buna birkaç tane takım daha ekleyebiliriz. En az 10 tane takım var. Geriye kim kalıyor? Bazı takımlar Büyükşehir Belediye desteği alıyor. Gaziantepspor, Adanaspor, Rizespor, Akhisar. Aşağıda 7-8 takım kalıyor. Biz planlamamızı yaparken, 10-12 futbolcusu gitmeyen bir takım oluşturduk. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk. Nihayetinde transfer bitti. İlk devre kadro olarak zayıf takımlardan biri olarak göründük. Buna rağmen ilk 5 sırada içinde olabilecek bir tempo oluşturduk. Ligin ilk yarısında minimum 5 puan daha alabilirdik.

"Yeni transferlerimiz dikkat çekecek"

Çaykur Rizespor gelecek adına transferler yaptı. Mesela herkes geldiğinde Leonard Kweuke'yi konuştu. Yeni transferlerimiz de özellikle gelecek sezon daha çok görünecek, dikkat çekecek. Ligin ikinci yarısında iyi şeyler yapmak istiyoruz. Aldığımız galibiyetler de bunun göstergesi olacak.

"Bu ülke futbolunun vay haline..."

Bursaspor'da şampiyonluğa oynayan bir takım olabilirdik. Zor durumda olan takımları alıyorsun ve farkları kapatmaya çalışıyorsun. 3 kere büyük kulübün kapısından döndük. Artık kulüplerimizin bundan sonraki dönemde bakış açıları farklı olabilir. Büyük kulüpleri hep Türk hocaları şampiyon yaptı. Bilic, mesela iyi bir insan. Alçak gönüllüydü. Bilic'in performansıyla Şenol Güneş arasında uzay farkı var. İsim vermek istemiyorum sonra ayıp olacak. Gözünün önünde faul oluyor. Bizim oyuncumuzun ayağı kırılacak mesela... Görüntüsü başka, eylemi başka arkadaşlar var. Ülkemizin bakış açısı kendi insanına farklı. Bu ülkede Türk antrenöründen kalitesi, deneyimi düşük hocalar takım çalıştırıyorsa bir oturup düşünülmeli. Bu ülke futbolunun vay haline.

"Rizespor'a bir kupa yakışır"

Takımımız hastalıktan kırılıyor. Biz bir Süper Lig takımıyız. Rakibimize farkımızı göstermemiz lazım. Kemal hocaya ve Urfaspor'a saygı duyacağız. Lider çıkmışlardı. Biz Rizespor olarak saygı duyuyoruz. Önce tur atlamayı istiyoruz. Rizespor'a da bir kupa yakışır diyoruz. Büyük konuşmak istemiyorum. Önce ilk adımı atalım. Kupada yarı final oynadık daha önce. İlk olarak bu maç, sonra diğer turlar.

"Derbinin favorisi Beşiktaş"

Lig maçı olmadığı için takımlar hemen hemen tam kadro çıkıyor. Beşiktaş daha avantajlı diye düşünüyorum. Bazen Fenerbahçe'yi tanıyamıyorsun. Bunu Galatasaray da yaşıyor. Bu açıdan Beşiktaş bence önde. Şenol Güneş'in futbolcularıyla iletişimi çok farklı. İki kulüp de çok büyük camialar. Çok farklı bir futbol da ortaya çıkabilir. Fenerbahçe, "Biz de varız" diyen bir futbol da oynayabilir.

"Taraftar kötü bir takım istemiyor"

Bir maçta kral, bir maçta paspas olabiliyorsun. Ülke futbolunda böyle değerlendirmeler var. Taraftarımız haklı. Niye haklı? Taraftar sonuç bekliyor. Küme düşmemeye oynayan bir takım istemiyor. Protestolara saygı duyacaksın. Çok sebep sayabiliriz ama yeterli değil. Kendimize dersler çıkarmamız lazım. Kırgınlık bende yok. Rizespor taraftarı sahada sana bağırır ama dışarıya karşı bağrına basar. Amacımız bu takımı en iyi yere getirebilmek. Futbol takımının da taraftarın da beklentileri var. Biz görevimizi yapmaya çalışacağız. Hem yönetim, hem de teknik olarak.

"Doğru planlama ile iyi şeyler yapılabilir"

Anadolu takımları iyi bir planlama ile iyi şeyler yapabilir. Büyükler çok ciddi hatalar yapıyor. Mesela doğru transferlerle birlikte farklı bir Trabzonspor gördük. Doğru planlamalar çok önemli. Rizepor da planlı adımlar atmak istiyor. Ama bu süreç sancılı geçiyor. Bu da bir gerçek. (Ajansspor)