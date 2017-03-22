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22.03.2017 - 08:10 |

Hikmet Karaman gitti gidiyor

Tecrübeli hoca, istifasını sözlü olarak Başkan Metin Kalkavan’a sundu. Yeni hoca adayları üzerinde çalışan Kalkavan, kararını verdikten sonra istifayı açıklayacak.

Hikmet Karaman gitti gidiyor
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Çaykur Rizespor’da kazan kaynıyor. Yöneticilerin bir an önce takımdan gönderilmesini istediği teknik direktör Hikmet Karaman’ın başkan Metin Kalkavan’a sözlü olarak istifasını verdiği ve Kalkavan’ın da bunu kabul ettiği öğrenildi.

Ancak yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararın henüz Karaman ve ekibine tebliğ edilmediği belirtiliyor. Karaman’ın yerine getirilecek isimler üzerinde çalışan başkan Metin Kalkavan, son kararını verdikten sonra 3 sezondur takımı düşme potasından kurtaramayan Karaman’la yollarını ayırdıklarını açıklayacak.

Yönetim kurulunun da bu konuda başkan Kalkavan’a ciddi bir şekilde baskı yaptığı ifade ediliyor. (Fanatik)

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