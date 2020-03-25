Hikmet Karaman: Neden tedirginliğim olsun?

NERGİS AŞKIN/SKORER ÖZEL

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Hikmet Karaman ile bir röportaj gerçekleştirdik.

İşte BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran tecrübeli hocanın sorularımıza verdiği yanıtlar:

NA : Şu anda tüm ülkemizin gündemi corona virüs..Futbolu da etkileyen bu durum için siz Türk halkına söylemek istersiniz ?

Hikmet Karaman : Genel olarak Türkiye’ye ve dünyaya mesajım şu ; önemli olan bu hastalığı erken bir dönemde engelleme başarısını göstermek. Hepimizin yani bu sadece ben sen değil hepimiz erken dönemde hastalığı engelleme başarısı göstermek zorundayız. Bazen zaman zaman belirti göstermeyen hastalar var. Dolayısıyla ‘ evde kal ‘ sloganı doğru bir slogandır. Evde kalıp kendimizi izole etmeliyiz. Yetkililerim vermiş olduğu anonslara uymalıyız. Şimdilik bu şekilde olmalı.

NA : Fatih Terim’in corona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Siz kendisi ile konuşabildiniz mi ?

H.K : Yok, kendisi ile görüşmedim. Bir tek Abdürrahim Albayrak ile görüştüm. Fatih Hoca’yı aradım ama ulaşamadım. Dolayısı ile tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik. Belki gündemde olan isimler medyada ön plana çıkıyor ama bu sorun hepimizin sorunu. Dolayısıyla ismini zikredemediğimiz bu hastalığa yakalanan ve belki çok zor durumda olanlar var. Herkese yani hem Türkiye’ye hem dünyaya geçmiş olsun mesajını vermek gerekiyor. İşbirliğine ihtiyacımız var. Birbirimizle dayanışma içinde olmak durumundayız. Çevremizi bilgilendirmek zorundayız. Esas ihtiyacımız hem birliktelik hem moral. Birlikte olmamız hem ülkemize hem dünyaya güneşin daha iyi dolabilmeli içni omuz omuza mücadeleye devam.

NA : Yeni Malatyaspor’da çalışmalar nasıl devam ediyor ? Futbolcularınızın durumunu nasıl takip ediyorsunuz ?

HK : Oyuncularımızın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman çalışmalar video ile bize aktarılıyor. Teknik ekibimizdeki bunları denetliyor. Fakat esas yapılması gereken şey testten büyün sporcuların ve buna dahil olan personelin bakın hatta buna tüm millette dahil aslında sadece sporcu deyip ayrıcalık olmamalı.. bir an önce bu testi herkesin olması gerekir. Bizim önceliklimiz şu ; eğer bize bir antrenman tarihi ya da maç tarihi verilirse futbol federasyonundan bizim antrenman yapmamız gerekiyor. Ancak bundan önemlisi yüzde yüz tüm sporcu ve teknik heyetin veya spora bağlı tüm personelin kesinlikle teste girip, bu test sonuçlarına göre spor branşlarındaki isimlerin çalışmalarına başlamalarına müsade edilmeli. Yoksa asla böyle bir müsaadeye yer yok diye düşünüyorum.

NA : Sizce Süper Lig nasıl devam etmeli ? 3 seçenek olduğu konuşuluyor şu an sizin yorumunuz nedir ?

HK : Bence bu seçenekler tamamen bir sohbet, bir temenni ve düşüncedir. Üç tane düşünce olmaz bu düşünce dünya, Avrupa ve Türkiye’deki virüsün gidişine göre şekillenir. Biz şu anda devletimiz ve futbol federasyonu, Spor Bakanlığı ve özellikle virüsün hangi aşamada olduğunun tespitindeler. Kesin bir şey söylenmiyor. Henüz bir noktaya gelmedik açıkçası. Virüsün şu an başlangıcındayız. 2 hafta sonra virüsün nerede olacağını bilmiyoruz açıkçası. Olimpiyatlar iptal oldu, şampiyonlar ligi, Uefa Ligi maçları hepsi iptal oldu. Dolayısıyla Dünya ve Avrupa bunu konuşurken biz ne zaman başlayacağız diye konuşmamalıyız. Öncelik virüsü nerede durdurabiliriz olmalı. Önümüzde örnek ülkeler var. Bizim önceliğimizde koordine olup virüsün nasıl durdurulacağı ve buna göre karar alınması. Yoksa bugün her kafan bir ses veya öneri ile bu iş olmaz.

NA : Ligler kaldığı yerden devam ederse eğer futbolcularınızın kondisyonu veya performansı hakkında tedirginliğiniz var mı?

HK : Bu çok zor bir iş değil neden tedirginliğim olsun? İşi bilmeyenler sezon sonunda tedirgin olur. Sezon bitikten sonra kulüpler nasıl kampa giriyor çalışıyor, bize bir tarih verildiğinde bu tarihin önceden verilmesi gerekiyor tabii. 5 hafta içerisinde bütün takımlar 8 haftayı bitirecek bir hazırlığa girerler. Yani bir takımı 5 hafta içerisinde fiziksel ve taktik anlamda çok rahat bir şekilde hazır edebilirsiniz. Çünkü transfer yok takımlar aynı oyuncular ile devam ediyor sistem oturmuş. Fiziksel bir dip yapma geçirir takımlar belki ama bireysel evinde antrenman yapmayan sporcular dip geçirebilir ama en azından fit kalabilirler. Fit kaldıkları zaman takımlarında oyuncularla beraber çalışması fiziksel anlamda taktiksel anlamda onları belirli bir yere getirebilir bu da 5 haftalık bir süreç içerisinde çok rahatlıkla olur.

NA : Yeni Malatyaspor galibiyet hasreti çekiyordu son zamanlarda, ligler devam ederse eğer bu durumu tersine çevirmek için ne gibi hamleleriniz olacak ?

HK : Bizim küme düşmek gibi bir kaygımız, korkumuz yok. Biz maçlarımızı oynayacağız. Böyle bir korkumuz olsaydı biz Bifouma’yı Kayseri’ye getirip o maçta oynatırdık. Ama biz insan sağlığını ön planda düşündüğümüz için maçı kaybetmemize rağmen oyuncumuzu oraya getirip oynatmadık. Bizim önceliğimiz insan sağlığı ve bununla birlikte sportif anlamda Malatya’yı en iyi şekilde temsil edip başarıyı yakalamaktır.

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