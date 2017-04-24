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24.04.2017 - 18:27 | | AA

Hikmet Karaman patladı: 'Olacak şey değil'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligi, kalan 6 maçta yenilmeden bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Hikmet Karaman patladı: 'Olacak şey değil'
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Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçını galip bitirmek istediklerini belirterek, "Mücadelenin son on dakikalık bölümünde hakemin vermiş olduğu kararlar maça etki yapmasaydı ya onlar ya da biz galip gelirdik. Maç berabere bitmezdi. Çünkü son 7-8 dakikalık bölümde rakip her türlü riski alıp tamamen gol atma peşindeydi. Oralarda çok avantaja geçecek pozisyonlar oluşturabilirdik." dedi.

Son 10 dakika kavga gürültü futbol adına hiç olmayacak olayları yaşadıklarını ifade eden Karaman, "Burada en önemli şey Çaykur Rizespor'un hakları. Maçı yöneten hakem arkadaşların çok dikkatli ve duyarlı olmaları gerekir. Geçen yıl Trabzonspor'u biçtiler. Bu sene biz yaşadık. Olacak şey değil." diye konuştu.

Karaman, bu maçı kenara bırakıp Fenerbahçe maçına odaklanmaları gerektiğini kaydederek, "Ligi, kalan 6 maçta yenilmeden bitirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı. Karaman, maçtan sonra yaşanan olayları da çok tasvip etmediğini sözlerine ekledi.

- Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Ümit Kurt ise idmanda yer almadı. Yaklaşık bir saat süren idmanda Karaman, bazı futbolcularla yakından ilgilendi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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