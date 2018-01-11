Hikmet Karaman: “Vagner’e talip olmaları normal”

Aytemiz Alanyaspor’un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, Vagner Love ile ilgili Brezilya basınında çıkan transfer haberlerine, “Mutlaka böyle kaliteli oyuncunun başka takımlarla anılması doğaldır. Ben de dış medyada gördüm. Talip olmaları normal” dedi.

Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, kamp çalışmalarının 6’ncı gününde taktik çalıştı. Sakatlığı süren Maniatis ile izinli olan Love dışında tüm oyuncuların katıldığı, koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Takım antrenmanı kondisyon uygulamaları ve koşuyla tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yönetimle birlikte olup kısa sürede tespitleri yaparak hazırlıkları tamamlayacaklarını söyledi. İkinci yarıya iyi başlangıç yaparak ligi sonlandırmayı hedeflediklerini belirten Karaman, “Zaten 2 yıldır Süper Lig’de başarılı ve gol kralı çıkaran bir takım var. Bunları nasıl yukarıya çıkarırız, profesyonel anlamda fiziki şartlarımızı nasıl geliştirebiliriz, birçok konuda aynı zamanda transferlerle ilgili de fikir alışverişi içindeyiz. Bu arada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımızla bir hazırlık maçı oynadık. Özellikle ilk yarı görmek istediğimiz gibi değildi. İkinci yarı biraz daha farklıydı. Yaptığımız laktoz testi de çok önemliydi. 14 gün izin yapan ve gelen takım var. Bunun yanı sıra sakatlıktan çıkan oyuncu grubu var. Çıkan test sonuçları üzerine fiziki anlamda da çalışmamız gerektiğini gördük” dedi

"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Transferlerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran tecrübeli teknik adam, “Başkan ve yönetim kurulunun kulüple ilgili bir düşünceleri var. Medya da var, taraftar da var. Mutlaka ihtiyaç olan yerler de var. Yönetim kurulu bu konuyla ilgili çalışıyor. Ben düşüncelerimi söyledim. Onlar da takımın kapasitesini yukarı çekecek oyuncu grubu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu mutlaka olacak” diye konuştu.

VAGNER LOVE’UN TRANSFER KONUSU

Vagner Love hakkında Brezilya basınındaki transfer haberlerine de cevap veren Karaman şöyle dedi:

“Vagner çok kaliteli bir oyuncu. Vagner'in oynadığı maçla oynamadığı maç arasındaki skorlara baktığınız zaman Vagner Love'un Aytemiz Alanyaspor için ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görürüz. Mutlaka böyle kaliteli oyuncunun başka takımlarla anılması doğaldır. Ben de dış medyada gördüm. Normaldir talip olmaları. Ama takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortadadır. Yönetim beni buraya getirdi. Mevcut kadronun üzerine bir hamle yapalım diye geldik. Mevcut kadronun içinde takımın omurgasını taşıyan oyuncu gittiği zaman, bu oyuncunun ara transferde yerini doldurmak çok zor. Sıkıntılı bir dönemdir. Transfer yüzde 30 fire verebiliyor. Ligdeki devamlılığımızı gücümüzün altına alacak bir davranış olur. Biz gücümüze güç katmak istiyoruz. Dolaysıyla bu benim düşüncem. Bunu başkanla konuştuk. Dolayısıyla mevcut gücümüzü koruyarak üstüne hamle yapacağız.”

“ŞAMPİYONLUĞUN KESİN FAVORİSİ YOK”

Bir gazetecinin ligin sonunda şampiyonlukta hangi takımın daha şanslı olduğu sorusu üzerine Hikmet Karaman, “Sondan üçüncü takım 15 puanda 11’inci sıraya kadar. Sanırım 25 puanda Bursa var. 25 puandan aşağıya baktığınızda 7 puanlık fark var. Yani 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Alttaki takımlar da çıkış yapmak isteyen takımlar. O yendi, sen kaybettin puanlar eşitleniyor. Takımların kendini kurtarmaya, yukarılarda yer alma çabası var ki, üstte şampiyonluğa oynayan 4-5 takım öyle herkesi yeniyorum diye bir şey yok. Şampiyonluk her takıma gidebilir. Bence şampiyonluğun kesin favorisi bu yıl yok” dedi.

Günün son idmanını tamamlayan turuncu-yeşilliler yarın saat 15:00’de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Arnavutluk'un FC Kamza takımıyla hazırlık maçı yaparak çalışmalarına devam edecek.