Hikmet Karaman'dan iyi futbol sözü...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rize'deki yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaleci Charles Itandje dışında tüm futbolcular katıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Oğulcan Çağlayan, Mehdi Taremi ve Serkan Odabaşoğlu takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi.



Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışma gerçekleştirdi. 1 saat 45 dakika süren antrenmanın son bölümünde futbolcular gruplar halinde koşu yaptı.



Sakatlığı bulunan Kamerunlu golcü Leonard Kweuke ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. İdmanı, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Mete ve taraftarlar da izledi.



Bazı kadın taraftarlar geçen yıl yaşadıkları sıkıntıları Karaman'a ileterek, bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.



Yeşil-mavili ekip, yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümünü gerçekleştirmek üzere 16 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Seefeld kasabasına gidecek.



Karaman: "Daha işi tamamlamadık"

Karaman, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, istekli ve aç oyuncu grubunu aldıklarını belirterek, daha işi tamamlamadıklarını kaydetti.



Transfer etmek istedikleri oyuncuların hepsi ile görüşme yaptıklarını ifade eden Karaman, şunları söyledi: "Bir iki transferi bir hafta içerisinde bitireceğiz. İletişim halindeyiz. Bu oyuncuların en az ikisini kampa katacağız. Biz bunları almazsak hiçbir şey yapmış sayılmayız. İyi bir çalışma ile bu sene mücadele gücü yüksek bir takım ortaya koyacağız. Kweuke de aslan gibi çalışıyor."

Futbolcu Ahmet İlhan Özek ise geçen seneye göre takımın yaş ortalamasının küçüldüğünü belirterek, "Bu sene daha iyi oynayan bir ekip olmak istiyoruz. Genç bir takımdan oluşuyoruz. Başarıya aç olan oyuncularla çalışacağımızın göstergesi. Başarıya aç olan oyuncular her zaman kendilerini geliştirmeye açık oyunculardır. Önümüzdeki sezon daha iyi bir Çaykur Rizespor izleteceğiz. Bunun sözünü verebilirim." diye konuştu.

