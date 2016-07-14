Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman'dan iyi futbol sözü...
14.07.2016 - 13:33 | | RİZE (AA)

Hikmet Karaman'dan iyi futbol sözü...

Teknik direktör Hikmet Karaman, "İyi bir çalışma ile bu sene mücadele gücü yüksek bir takım ortaya koyacağız" dedi.

Hikmet Karaman'dan iyi futbol sözü...
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rize'deki yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaleci Charles Itandje dışında tüm futbolcular katıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Oğulcan Çağlayan, Mehdi Taremi ve Serkan Odabaşoğlu takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışma gerçekleştirdi. 1 saat 45 dakika süren antrenmanın son bölümünde futbolcular gruplar halinde koşu yaptı.

Sakatlığı bulunan Kamerunlu golcü Leonard Kweuke ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. İdmanı, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Mete ve taraftarlar da izledi.

Bazı kadın taraftarlar geçen yıl yaşadıkları sıkıntıları Karaman'a ileterek, bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Yeşil-mavili ekip, yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümünü gerçekleştirmek üzere 16 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Seefeld kasabasına gidecek.

Karaman: "Daha işi tamamlamadık"

Karaman, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, istekli ve aç oyuncu grubunu aldıklarını belirterek, daha işi tamamlamadıklarını kaydetti.

Transfer etmek istedikleri oyuncuların hepsi ile görüşme yaptıklarını ifade eden Karaman, şunları söyledi: "Bir iki transferi bir hafta içerisinde bitireceğiz. İletişim halindeyiz. Bu oyuncuların en az ikisini kampa katacağız. Biz bunları almazsak hiçbir şey yapmış sayılmayız. İyi bir çalışma ile bu sene mücadele gücü yüksek bir takım ortaya koyacağız. Kweuke de aslan gibi çalışıyor."

Futbolcu Ahmet İlhan Özek ise geçen seneye göre takımın yaş ortalamasının küçüldüğünü belirterek, "Bu sene daha iyi oynayan bir ekip olmak istiyoruz. Genç bir takımdan oluşuyoruz. Başarıya aç olan oyuncularla çalışacağımızın göstergesi. Başarıya aç olan oyuncular her zaman kendilerini geliştirmeye açık oyunculardır. Önümüzdeki sezon daha iyi bir Çaykur Rizespor izleteceğiz. Bunun sözünü verebilirim." diye konuştu.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber