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04.08.2015 - 11:53 | | AA

Hikmet Karaman'dan taktik çalışması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Hikmet Karaman'dan taktik çalışması
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Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dört gruba ayrılan futbolcular, yardımcı antrenör Roland Koch eşliğinde koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde Karaman, oyunculara taktik tahtası üzerinde yapmaları gerekenleri anlattı. Futbolculardan sürekli top rakipteyken baskı yapmalarını isteyen Karaman, topun kendilerine geçmesinin ardından oyuncularından hücumu 10 saniye içerisinde bitirmelerini istedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde Karaman, iki gruba ayırdığı futbolculara şut ve pas çalışması yaptırdı. Çalışmayı sık sık durduran Karaman, oyuncularına uyarılarda bulundu.

İzinli olan Oboabona ve yeni transfer Patryk Tuszynski çalışmada yer almazken, Avusturya kampında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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