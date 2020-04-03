Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Hilmi Bozok: Liglerin devam etmesini istiyoruz
03.04.2020 - 12:43 | | İZMİR (AA)

Hilmi Bozok: Liglerin devam etmesini istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin mutlaka tamamlanması gerektiğini savundu.

Hilmi Bozok: Liglerin devam etmesini istiyoruz

 

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp olarak önceliklerinin her zaman sağlık olduğunu belirtti. 

Salgının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirsizliğe neden olduğunu ve maçların ne zaman başlayacağı konusunda tam bilgilerinin olmadığını ifade eden Hilmi Bozok, şunları kaydetti:

"Her kulüp gibi biz de birlikte idman yapamıyoruz. Oyuncularımız vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar. Koronavirüs salgını bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Her alanda olduğu gibi önce sağlık geliyor. Devletimiz, oluşturulan Bilim Kurulu, TFF ve Bakanlığımız sürekli çalışma halinde. Onların belirleyeceği takvime göre maç programının açıklanmasını bekliyoruz."

Kulüp olarak ligin tamamlanması gerektiğini düşündüklerini aktaran Bozok, "Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım Süper Lig’e çıkmak için yatırımlar yaptı. Mutlaka ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hilmi Bozok: Liglerin devam etmesini istiyoruz

PSG sporcuları çalışmalarını sürdürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cellino: Ligler başlarsa sahaya çıkmayacağız

Cellino: Ligler başlarsa sahaya çıkmayacağız

Tevez'den futbolculara yardım çağrısı

Tevez'den futbolculara yardım çağrısı

Ann Wauters'in corona virüs testi pozitif çıktı

Ann Wauters'in corona virüs testi pozitif çıktı

Cansu Özbay: Sağlık her şeyden önemli

Cansu Özbay: Sağlık her şeyden önemli

Sıradaki Haber