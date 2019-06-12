Hilmi Kulluk: "Eto'o'yu yollamasaydık borç daha fazla olurdu"

Konyaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Hilmi Kulluk tek liste halinde girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurul, 3'te 2 çoğunluk sağlanarak gerçekleştirildi. 420 delegenin katıldığı öğrenilen genel kurulda yönetim kurulu üyeleri tarafından kulübün mali tablosu ve tüzük değişiklikleri okundu. Tek listenin olduğu genel kurulda mevcut başkan Hilmi Kulluk yeniden yeşil beyazlı kulünün başkanı seçildi. Hilmi Kulluk'un yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Selçuk Aksoy, Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Zahir Renklibay, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Fuat Kunduracı, Ali Kemal Işıkçeviren, Abdülkerim Selek.

"Eto'o'yu yollamasaydık borç daha fazla olurdu"

Genel kurul sonrası değerlendirmelerde bulunan Hilmi Kulluk, Eto'o gitmeseydi, kulübün borcunun daha fazla olacağını söyledi. Kulluk, "Geçen yılın haziran ayında 33 milyon lira borç ile kulübü devraldık. Bu benim için milattır. Bundan sonrasını da kuruşuna kadar hesabını veririm. Diyeceksiniz ki Hilmi oyuncuları yolladı. Evet yolladım. Yolladığımız oyuncular, Manyama, Eto'o, Eren Albayrak, Halil İbrahim, Eze, Moke. Eğer biz Eto'o'yu yollamasaydık, Eto'o'nun bir yıllık mukavelesi 2 milyon 500 bin Euro. 2 yılda 5 milyon Euro eder. Artı bonusları, otel masrafları, uçak biletlerini eklediğinizde senelik 3 milyon Euro'ya mal oluyordu. 2 yıl mukavelesini hesap ettiğinizde 6 milyon Euro ediyordu. Ben 1 milyon 350 bin Euro verdim ve yolladım. Hata mı ettim? Keşke kalsaydı. Borç o zaman 150'ye 160'a çıkacaktı. İkincisi Eren Albayrak. Eren'in kulübe faydası zaten belliydi. Zarar var mı? Kesinlikle var. Eze derseniz, zaten malum herkes biliyor. Denizli'ye gitti. Golcü diye yolladınız çamaşır makinesi çıktı dediler. Moke'yi ve Manyama'yı biz gönderdik. Hatırladığım kadarıyla Manyama daha hiçbir yerde oynamadı. Eze'nin durumunu bilimyorum. Moke de boşta, isterseniz yarın alayım geleyim" dedi.

"Borcumuz çevrilebilir"

Konyaspor'un çevrilebilir nitelikte borcunun olduğunu ifade eden Hilmi Kulluk, "Şu anda Türkiye'de en az borcu olan kulüplerden bir tanesi Konyaspor. Denizli'nin başkanı ile konuştum. Borcu 43 milyon lira, daha yeni çıktı. Trabzon'a bakın, Beşiktaş'a bakın, Galatasaray'a bakın. Yine bizimki çevrilebilir nitelikte. Ama bizim tek yürek olup sponsorla, reklamla bunu halletmemiz lazım" diye konuştu.

Konuşma sırasında telefonuna gelen bir mesajı da delgelerle paylaşan kulluk, yayıncı kuruluş olan beIN Sports'un çekilmek istediğini söyledi. Kulluk, "Telefonuma gelen mesaj, Kulüpler Birliği'nden geliyor. 18 Haziran 2019'da toplantı var diyor. Toplantının gündemi ise ödeme talebini görüşmek üzere beIN Sports. Şu anda beIN Sports çıkmak istiyor. Neden çıkmak istiyor? Federasyona diyor ki; kardeşim ben Digiturk, şu, bu, alan yok. Ben zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar. TFF'ye verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor. Devam ederse daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki bu gelirler bile gelmeyecek. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digiturk. O bile bakın şimdi ben buradan çıkarım belki diyor. Bu bizim için de geçerli, diğer 18 kulüp için de geçerli" dedi.