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21.09.2020 - 17:14 | | AA

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti

İspanya takımlarından Sevilla'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti.

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Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hırvatistan formasıyla 106 maçta 15 gol atan 32 yaşındaki Rakitic'in milli takıma veda ettiği ifade edildi.

Federasyonun paylaşımında Rakitic'in de açıklamalarına yer verilirken, tecrübeli Hırvat futbolcu milli takımdan ayrılma kararını "kariyerindeki en zor karar" olarak nitelendirdi.

Milli forma ile oynadığı her maçtan büyük keyif aldığını kaydeden Rakitic, dünya ikincisi oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerinin en unutulmaz anı olarak kalacağını belirtti.

Milli takımın "en büyük taraftarı" olarak kalmaya devam edeceğini kaydeden Rakitic, beraber forma giydiği milli takımdaki tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

2014 yılından beri Barcelona forması giyen Hırvat futbolcu, sezon başında eski takımı Sevilla'ya transfer olmuştu.

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti

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