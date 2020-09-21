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21.09.2020 - 19:42 | | ZAGREB (AA) -

Hırvat futbolcular Vida ve Meljnak'a milli davet

Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İsveç ve Fransa ile sahasında oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak da çağrıldı.

Hırvat futbolcular Vida ve Meljnak'a milli davet
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Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), 7 Ekim'de deplasmanda İsviçre ile oynayacakları özel maç ile 11 Ekim'de İsveç ve 14 Ekim'de de Fransa ile yapacakları karşılaşmalar için belirlenen aday kadroyu açıkladı.

Beşiktaş'tan Vida ve Çaykur Rizespor'dan Melnjak'ın yer aldığı 26 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta Car (Marseille), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Domagoj Bradaric (Lille)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Mallorca), Antonio Mirko Colak (Rijeka).

Hırvat futbolcular Vida ve Meljnaka milli davet

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