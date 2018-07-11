Hırvatistan - İngiltere: 2-1

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Hırvatistan finalde Fransa'nın rakibi oldu. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda final mücadelesi 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak. İngiltere ise 14 Temmuz Cumartesi günü Belçika ile üçüncülük maçına çıkacak.

5. dakikada İngiltere öne geçti. Dele Alli'nin düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına Trippier geçti. Trippier, Hırvatistan ceza yayı önünden kullandığı frikikte topu ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Rebic, sağ kanattan yerden İngiltere ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu bir kez daha önünde bulan Rebic, İngiltere ceza sahası önünden gelişine vurdu, kaleci Pickford iki hamlede topu kontrol etti.

68. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Vrsaljko'nun altıpas önüne yaptığı ortaya Perisic, Walker'dan önce ayak koydu ve topu ağlara yolladı: 1-1

72. dakikada Hırvatistan net bir fırsatı kullanamadı. İngiliz savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Perisic ceza sahasına girdi. Perisic sol çaprazdan ters köşeye şutunu gönderdi, top yan direkten döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Rebic'in zayıf şutunda ise meşin yuvarlağı kaleci Pickford kontrol etti.

84. dakikada yine Hırvatlar etkili geldi. Sağ kanattan arka direğe yapılan yüksek ortaya kaleci Pickford ile Mandzukic yükseldi. Boşta kalan topu önünde bulan Perisic, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta gönderdi.

99. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Stones kafayı vurdu, Vrsaljko kaleye giden topu çizgi üzerinde kafa ile uzaklaştırdı.

105+2. dakikada Hırvatistan 2. gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Perisic'in altıpas önüne gönderdiği sert topa Mandzukic dokundu. Kaleci Pickford'un ayağına çarpan top yükseklik kazanarak kornere gitti.

109. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmaya çarpan top yükseklik kazandı. Perisic'in kafa ile indirdiği topa Mandzukic altıpas önünde sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Hırvatistan finale yükseldi.

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HIRVATİSTAN: 2 - İNGİLTERE: 1

Stat: Luzhniki (Rusya)

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 95 Pivaric), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 101 Kramaric), Modric (Dk. 118 Badelj), Perisic, Mandzukic (Dk. 115 Corluka)

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 112 Vardy), Stones, Maguire, Henderson (Dk. 97 Dier), Trippier, Dele Alli, Lingard, Young (Dk. 91 Rose), Sterling (Dk. 74 Rashford), Kane

Teknik Direktör: Gareth Southgate

Goller: Dk. 68 Ivan Perisic, Dk. 109 Mario Mandzukic (Hırvatistan); Dk. 5 Kieran Trippier (İngiltere)

Sarı Kartlar: Dk. 48 Mario Mandzukic, Dk. 96 Ante Rebic (Hırvatistan); Dk. 54 Kyle Walker (İngiltere)

MAÇTAN NOTLAR

Hırvatistan'dan tarihi başarı

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatlar, bu kez Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Ruslardan Domagoj Vida'ya tepki

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçını izlemeye gelen Rus taraftarlar, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı protesto etti.

Tribünlerdeki Ruslar, Hırvatistan'ın, Rusya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği çeyrek final karşılaşması sonrasında yayımlanan bir görüntüde, "Zafer Ukrayna'nın" ifadesini kullanan Vida'ya karşılaşma boyunca tepki gösterdi.

Rus taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyen Vida'nın ayağına her top geldiğinde yuhalayarak tepkilerini ortaya koydu.

Vida hakkında FIFA da "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmayı 78 bin 11 taraftarın izlediği açıklandı.

Hırvatistan tarihi zaferi coşkuyla kutluyor

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselmesi, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı, şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan takip eden Hırvat taraftarlar, son düdüğün çalınmasıyla tarihi zaferi coşkuyla kutlamaya başladı.

Başkent Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan 10 binden fazla Hırvat taraftar, ellerinde Hırvatistan bayrakları taşıdı, milli takım lehine tezahüratlar yaptı.

Zagreb'in yanı sıra Dubrovnik, Split, Zadar ve Rijeka gibi büyük şehirlerde de binlerce taraftar, ilk kez Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren takımlarının galibiyetini kutladı.

Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da milli takımlarının finale yükselmesinin ardından araçlarıyla konvoy oluşturup tezahüratlar yaptı.

Daha önce 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı elde eden Hırvatlar, tarihindeki ilk Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile karşılaşacak.



