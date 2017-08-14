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14.08.2017 - 16:26 | | İSTANBUL,(DHA)

Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında, Eylül ayında Kosova ve Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da milli takım aday kadrosu açıklandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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9 Eylül Cumartesi günü Milli takımımızın konuk edeceği Hırvatistan'da Teknik Direktör Ante Cacic'in açıkladığı, Beşiktaşlı Matej Mitrovic'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic(Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida(Dinamo Kiev), Dejav Lovren(Liverpool), Sime Vrsaljko(Atletico Madrid), Josip Pivaric(Dinamo Kiev), Matej Mitrovic(Beşiktaş), Borna Barisic(Osijek), Zoran Nizic(Hajduk)

Orta Saha: Luka Modric(Real Madrid), Ivan Rakitic(Barcelona), Ivan Perisic(İnter)Mateo Kovacic(Real Madrid), Milan Badelj(Fiorentina), Marcelo Brozovic(İnter), Marko Rog(Napoli), Filip Bradaric(Rijeka), Mario Pasalic(Spartak Moskova)

Forvet: Mario Mandzukic(Juventus), Nikola Kalinic(Fiorentina),Andrej Kramaric(Hoffenheim), Duje cop(Cagliari)

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