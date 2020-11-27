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27.11.2020 - 16:13 |

Hırvatistan - Türkiye: 79-62

FIBA Eurobasket eleme maçları kapsamında A Milli Erkek Basketbol takımı, üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Milliler maçı 79-62 mağlup ayrıldı.

Hırvatistan - Türkiye: 79-62
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FIBA Eurobasket eleme maçları kapsamında A Milli Erkek Basketbol takımı, üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Milliler maçı 79-62 mağlup ayrıldı.

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Hırvatistan - Türkiye: 79-62

MAÇTAN NOTLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynadığı maçı izledi. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı locadan takip eden Bakan Kasapoğlu'na, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri eşlik etti. 

Orhun Ene'nin ikinci dönemindeki ilk maçı 

A Milli Takım'da başantrenör Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavını Hırvatistan karşısında verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında da ay-yıldızlı takımı çalıştırmıştı. 

Milli takım, Orhun Ene yönetiminde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

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