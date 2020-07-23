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23.07.2020 - 20:40 | | AA

HÄ±rvatistan, Zlatko Dalic'in sözleÅŸmesini uzattÄ±!

HÄ±rvatistan milli takÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Zlatko Dalic'in sÃ¶zleÅŸmesi 2022'ye kadar uzatÄ±ldÄ±.Â

HÄ±rvatistan, Zlatko Dalic'in sözleÅŸmesini uzattÄ±!
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HÄ±rvatistan Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Zlatko Dalic'in sÃ¶zleÅŸmesi 2022'ye kadar uzatÄ±ldÄ±.Â 

HÄ±rvatistan Futbol Federasyonundan (HNS) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2017'den bu yana HÄ±rvatistan Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± baÅŸarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran teknik adamÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Dalic'i yeni dÃ¶nemde zorlu gÃ¶revler bekliyor. UEFA Uluslar Ligi ve 2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri bunlarÄ±n en Ã¶nemlileri." ifadelerine yer verildi.Â 

HNS BaÅŸkanÄ± Davor Suker, Dalic ile devam etmekten memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Dalic, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmada son derece kolay anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kiÅŸilik. Bir kez daha bizi seÃ§tiÄŸi iÃ§in Ã§ok mutluyuz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â 

Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda HÄ±rvatistan Milli TakÄ±mÄ±'na final oynatan teknik direktÃ¶r Dalic de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen maÃ§larla beraber milli takÄ±mÄ± 2022'ye kadar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Her zaman sÃ¶ylerim, kendi Ã¼lkenin takÄ±mÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak gibisi yok. HÄ±rslÄ±yÄ±m, hedeflerimiz var. Gururluyum." diye konuÅŸtu.

HÄ±rvatistan, Zlatko Dalicin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

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