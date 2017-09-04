Hırvatistan'da İvan Rakitic şoku!

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kosova ile yapılan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sakatlanan ve 55. dakikada yerini Andrej Kramaric'e bırakan Rakitic'in, doktorların tavsiyesi neticesinde maçta oynamayacağı duyuruldu.

Hırvatistan teknik direktörü Ante Cacic yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ivan Rakitic'i oynatırsak çok büyük bir risk almış oluruz" dedi.

Hırvat milli takımı dün Kosova ile oynadığı ve 1-0 yendiği maç sonrası grupta liderliğe yükselmişti