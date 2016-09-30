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30.09.2016 - 12:36 | | ZAGREB (AA)

Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı

Teknik Direktör Cacic, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kosova ve Finlandiya ile deplasmanda oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı
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Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda deplasmanda oynayacakları Kosova ve Finlandiya maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 Ekim'de Kosova ile Arnavutluk'un İşkodra şehrinde, 9 Ekim'de ise Finlandiya ile Tampere şehrinde oynayacakları maçların kadrosuna çağrılan futbolcuların 3 Ekim'de Zagreb'de toplanacağı bildirildi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye'nin de yer aldığı grupta ayrıca İzlanda ve Ukrayna da bulunuyor. Gruptaki ilk maçında Hırvatistan, Türkiye ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.

Cacic'in Kosova ve Finlandiya maçlarının aday kadrosuna davet ettiği isimler şöyle:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Ivan Vargic (Lazio)
Savunma: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Napoli), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Zagreb), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic (Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter),
Forvet: Marko Pjaca (Juventus), Duje Cop (Sporting Gijon), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim)

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