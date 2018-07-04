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04.07.2018 - 08:21 |

Hocam: Koke'ye penaltı attırma

Rusya'ya penaltılarla elenen İspanya'da Diego Costa, teknik direktör Hierro'ya "Koke'ye penaltı attırma" dedi ve haklı çıktı.

Hocam: Koke'ye penaltı attırma
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Penaltılarla Rusya'ya elenen İspanya'da ilginç bir detay ortaya çıktı.

TV görüntülerinde teknik direktör Hierro, Koke'ye "Penaltı atmak ister misin?" diye soruyor. Koke "Evet" cevabını veriyor. Atletico Madrid'den Koke'nin takım arkadaşı Diego, "Ona attırma, kaçırır" diye uyarıyor ama Hierro dinlemiyor. Koke kaçırdıktan sonra Diego, Hierro'ya "Sana demedim mi?" diye sitem ediyor.

(Akşam)

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