Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hoeness, Bayern Münih alt yapısında görev alacak!
17.09.2014 - 14:42 | | AA

Hoeness, Bayern Münih alt yapısında görev alacak!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Bayern Münih'in, eski başkan Uli Hoeness'in aldığı hapis cezasının geri kalan kısmını dışarda bir işte çalışarak geçirmesine olanak verilmesi durumunda Hoeness'e kulübün altyapısında iş vermeyi planladığı ifade edildi.

Hoeness, Bayern Münih alt yapısında görev alacak!
ABONE OL

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Hoeness'in aldığı hapis cezasının infaz planına göre, Heoness iyi halden dolayı yakında cezasının kalan kısmını dışarda bir işte çalışarak geçirebilecek.

Böyle bir durumunda Bayern Münih Kulübü'nün Hoeness'e altyapısında bir iş vermeyi planladığı kaydedildi. Hoeness'in bunu kulüp yönetimine kendisinin teklif ettiği iddia edildi. Hoeness, böylece gündüzleri herhangi bir işte çalışıp akşamları cezaevine geri dönecek.

Daha önce de Bayern Münih'te forma giyen ve kendi evini kundaklamaktan dolayı hapis cezası alan Brezilyalı oyuncu Breno için de aynı uygulama yapılmıştı. Bayern Münih, daha önce Breno'ya da kulübün altyapısında bir iş vermişti.

İsviçre'deki gizli banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sayesinde 28,46 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle Hoeness, Münih Eyalet Mahkemesi tarafından 13 Mart'ta 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber