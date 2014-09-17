Hoeness, Bayern Münih alt yapısında görev alacak!

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Hoeness'in aldığı hapis cezasının infaz planına göre, Heoness iyi halden dolayı yakında cezasının kalan kısmını dışarda bir işte çalışarak geçirebilecek.

Böyle bir durumunda Bayern Münih Kulübü'nün Hoeness'e altyapısında bir iş vermeyi planladığı kaydedildi. Hoeness'in bunu kulüp yönetimine kendisinin teklif ettiği iddia edildi. Hoeness, böylece gündüzleri herhangi bir işte çalışıp akşamları cezaevine geri dönecek.

Daha önce de Bayern Münih'te forma giyen ve kendi evini kundaklamaktan dolayı hapis cezası alan Brezilyalı oyuncu Breno için de aynı uygulama yapılmıştı. Bayern Münih, daha önce Breno'ya da kulübün altyapısında bir iş vermişti.

İsviçre'deki gizli banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sayesinde 28,46 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle Hoeness, Münih Eyalet Mahkemesi tarafından 13 Mart'ta 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.