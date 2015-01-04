Hoeness sadece geceleri cezaevinde tutulacak

Alman kanallarının haberine göre; Bavyera Adalet Bakanlığı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 3,5 yıl hapis cezasına çaptırılan Bayern Münih futbol takımının eski başkanı Uli Hoeness'in tutuklu bulunduğu cezaevinden koşullu serbest bırakıldı. Bakanlık Hoeness'in cezasını henüz tamamlamadığı, sadece gündüzleri kendisi için belirlenen, cezaevi dışındaki bir işe gideceği, ancak akşam saat 18.00'de cezaevine döneceği belirtildi. Gece yine cezaevinde tutulacak olan Hoeness'in cezası kapsamında Bayern Münih kulübünün bir gençlik bölümünde çalışacağı ifade edildi. Alman yayın kuruluşu DW, Ceza İnfaz Kurumu'nun Hoeness'in çarptırıldığı cezanın yarısını gelecek yıla erteleyebileceği ve 2016 yılında tamamen özgürlüğüne kavuşabileceği yolunda değerlendirmeler bulunduğunu aktardı.

Bayern Münih takımının eski başkanı Hoeness, yargılandığı Münih Eyalet Mahkemesi'nde 13 Mart 2014'te 28 milyon 500 bin euro vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hoeness, 2 Haziran'dan beri Landsberg Cezaevi'nde cezasını çekiyor. Hüküm giyince kendisine daha önce verilen liyakat nişanı geri alınan Hoeness'in Noel ve yılbaşını da ailesiyle geçirmesine izin verildi.